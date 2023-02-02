Песков заявил, что никаких директив для чиновников о запрете выезда за границу пока не существует

Централизованных решений о запрете выезда за границу для российских чиновников пока нет. Об этом сообщил во время общения с журналистами в Волгограде пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Каких-то решений, каких-то директив на этот счёт не существует в настоящее время. По крайней мере, в Администрации Президента РФ это не обсуждается", — сказал он.

Напомним, что в середине января "Коммерсант" узнал о рекомендациях для чиновников и депутатов воздержаться от поездок в отпуск за рубеж. Такое пожелание высказали власти Вологодской, Новгородской, Тамбовской и Свердловской областей, а также Чувашии, Северной Осетии и Республики Марий Эл. Поводом стали несколько скандальных случаев, которые произошли недавно. Так, депутат Курской облдумы Максим Васильев разместил видео из Мексики, в то время как граничащая с Украиной область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Позже отличился и народный избранник Законодательного собрания Вологодской области Денис Долженко, который разместил в социальных сетях снимок из ОАЭ.