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2 февраля, 15:20

Песков заявил, что никаких директив для чиновников о запрете выезда за границу пока не существует

Централизованных решений о запрете выезда за границу для российских чиновников пока нет. Об этом сообщил во время общения с журналистами в Волгограде пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Каких-то решений, каких-то директив на этот счёт не существует в настоящее время. По крайней мере, в Администрации Президента РФ это не обсуждается", сказал он.

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Напомним, что в середине января "Коммерсант" узнал о рекомендациях для чиновников и депутатов воздержаться от поездок в отпуск за рубеж. Такое пожелание высказали власти Вологодской, Новгородской, Тамбовской и Свердловской областей, а также Чувашии, Северной Осетии и Республики Марий Эл. Поводом стали несколько скандальных случаев, которые произошли недавно. Так, депутат Курской облдумы Максим Васильев разместил видео из Мексики, в то время как граничащая с Украиной область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Позже отличился и народный избранник Законодательного собрания Вологодской области Денис Долженко, который разместил в социальных сетях снимок из ОАЭ.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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