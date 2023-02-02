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2 февраля, 15:25

Песков объяснил фразу Путина о том, что России есть чем ответить на поставки вооружений Киеву

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил слова Владимира Путина о том, что России есть чем ответить на поставки западных вооружений Киеву.

Песков объяснил фразу Путина о том, что России есть чем ответить на поставки вооружений Киеву. Видео © LIFE

"У России глубокий потенциал. По мере того, как появляются поставленные коллективным Западом новые вооружения, Россия будет задействовать более полный имеющийся у неё потенциал для того, чтобы ответить в ходе СВО", — рассказал Песков журналистам.

Путин: Россия уверена в себе, своей правоте и победе

Путин: Россия уверена в себе, своей правоте и победе

Напомним, Владимир Путин, выступая на торжественном концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве, заявил, что Россия не посылает свои танки к границам Западных стран, но Москве есть, чем ответить на угрозы, и речь идёт не только о бронетехнике.

Обложка ©

LIFE

Александр Юнашев

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