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Регион
Опубликовано 2 февраля 2023, 15:25
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Песков объяснил фразу Путина о том, что России есть чем ответить на поставки вооружений Киеву

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил слова Владимира Путина о том, что России есть чем ответить на поставки западных вооружений Киеву.

Песков объяснил фразу Путина о том, что России есть чем ответить на поставки вооружений Киеву. Видео © LIFE

"У России глубокий потенциал. По мере того, как появляются поставленные коллективным Западом новые вооружения, Россия будет задействовать более полный имеющийся у неё потенциал для того, чтобы ответить в ходе СВО", — рассказал Песков журналистам.

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Напомним, Владимир Путин, выступая на торжественном концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве, заявил, что Россия не посылает свои танки к границам западных стран, но Москве есть чем ответить на угрозы, и речь идёт не только о бронетехнике.

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Александр Юнашев
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