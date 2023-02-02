Песков объяснил фразу Путина о том, что России есть чем ответить на поставки вооружений Киеву
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил слова Владимира Путина о том, что России есть чем ответить на поставки западных вооружений Киеву.
Песков объяснил фразу Путина о том, что России есть чем ответить на поставки вооружений Киеву. Видео © LIFE
"У России глубокий потенциал. По мере того, как появляются поставленные коллективным Западом новые вооружения, Россия будет задействовать более полный имеющийся у неё потенциал для того, чтобы ответить в ходе СВО", — рассказал Песков журналистам.
Напомним, Владимир Путин, выступая на торжественном концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве, заявил, что Россия не посылает свои танки к границам западных стран, но Москве есть чем ответить на угрозы, и речь идёт не только о бронетехнике.
LIFE