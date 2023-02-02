Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил слова Владимира Путина о том, что России есть чем ответить на поставки западных вооружений Киеву.

Песков объяснил фразу Путина о том, что России есть чем ответить на поставки вооружений Киеву. Видео © LIFE

"У России глубокий потенциал. По мере того, как появляются поставленные коллективным Западом новые вооружения, Россия будет задействовать более полный имеющийся у неё потенциал для того, чтобы ответить в ходе СВО", — рассказал Песков журналистам.