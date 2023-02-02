Самолёт со шведскими футболистами экстренно сел в Дании из-за угрозы взрыва 30 мячей

Самолёт с футболистами сборной Швеции "Гётеборг" экстренно сел в Дании из-за сообщений о десятках мячей на борту, которые могут взорваться. Об этом пишет шведская газета Aftonbladet.

Команда летела на сборы в испанский город Торревьеха. Спустя некоторое время после взлёта командир воздушного судна вдруг заявил о "странном объявлении".

"Нам стало известно, что на борту находится около 30 надутых мячей. Из-за опасности их взрыва нам нужно совершить посадку в Копенгагене", — сказал пилот.

Он извинился за неудобства и предупредил, что самолёт задержится в столице Дании не более чем на полчаса, так как нужно только сдуть мячи. После посадки выяснилось, что сообщение оказалось ложным и мячи всё же были сдуты.