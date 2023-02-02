Президента РФ Владимира Путина потрясла история о немецком фермере, который случайно нашёл медаль погибшего красноармейца и решил вернуть награду его семье. О ней главе государства в ходе встречи с представителями патриотических и молодёжных организаций в Волгограде поведал 17-летний юнармеец Лев Кравченко.

Разговор Владимира Путина и юнармейца Льва Кравченко. Видео © LIFE

История началась в 2021 году, когда в Генконсульство РФ обратился немецкий фермер. Он нашёл у себя в огороде медаль "За отвагу" и передал в дипмиссию. Поисковики выяснили, что медаль принадлежит Виктору Голубеву, умершему в 1944 году в ходе боёв за правобережную Украину, а его родственники сегодня живут в Тульской области. По словам юнармейца, награда, скорее всего, попала в Германию в результате продажи чернозёма руководством Украины.

"И вот вопрос: только медаль там была или нет? Потому что если медаль потеряли, то это одно дело. А если они торгуют останками бойцов, которые сражались за Победу, это совсем другое", — заметил участник Юнармии.

Путин отметил, что осведомлён о подобных случаях "распродажи" не только земли, но и чего только возможно властями Незалежной. Но больше всего президента потрясли действия простого немца, который нашёл медаль и решил вернуть его родным героя.

"Я не могу себе представить, что землю продают вместе с человеческими останками. Это просто в голове не укладывается. Но на что я обратил внимание: ведь немецкий фермер пришёл и передал нашим представителям медаль! Это значит, что простой житель ФРГ с уважением относится и к нашей стране, и к тем героям, которые победили нацизм", — сказал Путин.

Российский лидер также поблагодарил юнармейцев за проделанную работу и пообещал, что попросит губернатора Тульской области Алексея Дюмина организовать вручение награды родным героя ВОВ и принять участие в церемонии.

История этой медали ещё раз доказывает, что советские солдаты защищали свою Родину до последнего вздоха и брали с собой горсть земли, чтобы с ней не расставаться. Теперь же украинское руководство в прямом и переносном смысле продаёт её Западу.