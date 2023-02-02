Путин заявил, что современные фильмы о ВОВ лучше "поделок" предыдущих лет

Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями патриотических и молодёжных организаций заявил, что фильмы о Великой Отечественной войне за последние несколько лет стали лучше. По его мнению, работа над талантливыми художественными картинами о ВОВ очень важна, потому что такие фильмы эмоционально воздействуют на человека.

"Это не какая-то сухая субстанция, это то, что до сердца доходит, люди часто со слезами на глазах выходят из кинотеатров. Чрезвычайно важная работа. К сожалению, много было поделок в предыдущие годы, но сейчас, по-моему, всё глубже, интереснее, правдивее картины", — заметил Путин.

Президент также обещал подумать, как можно помочь созданию фильма о "белой лилии Сталинграда" — советской лётчице Лидии Литвяк.