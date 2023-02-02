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2 февраля, 17:25

Фургал признан виновным в организации убийств двух бизнесменов и покушения на третьего

Присяжные признали Фургала виновным в организации убийств двух бизнесменов и покушения на третьего

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал признан присяжными виновным в организации в 2004 году покушения на убийство предпринимателя из Амурской области Александра Смольского, который по счастливой случайности выжил.

"На вопрос о том, виновен ли Фургал в том, что не позднее апреля 2004 года в своём офисе в Хабаровске вступил в сговор с деловым партнёром Николаем Мистрюковым и Андреем Кареповым с целью организации убийства Смольского, коллегия ответила утвердительно", — зачитал текст вердикта старшина коллегии присяжных заседателей в Мособлсуде.

Экс-губернатора также признали виновным в организации убийств бизнесмена Евгения Зори и бывшего милиционера Олега Булатова. Согласно решению присяжных, фигурант уголовного дела не заслуживает снисхождения.

Напомним, Фургал был задержан 9 июля 2020 года по подозрению в организации серии убийств хабаровских предпринимателей. Вины он не признал. В феврале 2021-го Фургалу предъявили обвинение в окончательной редакции, в том числе и за незаконное хранение оружия. В ноябре того же года экс-чиновник также был обвинён в мошенничестве в особо крупном размере.

Суд закончил изучение доказательств по делу экс-главы Хабаровского края Фургала

Суд закончил изучение доказательств по делу экс-главы Хабаровского края Фургала

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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Андрей Бражников

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