Фургал признан виновным в организации убийств двух бизнесменов и покушения на третьего

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал признан присяжными виновным в организации в 2004 году покушения на убийство предпринимателя из Амурской области Александра Смольского, который по счастливой случайности выжил.

"На вопрос о том, виновен ли Фургал в том, что не позднее апреля 2004 года в своём офисе в Хабаровске вступил в сговор с деловым партнёром Николаем Мистрюковым и Андреем Кареповым с целью организации убийства Смольского, коллегия ответила утвердительно", — зачитал текст вердикта старшина коллегии присяжных заседателей в Мособлсуде.