Фургал признан виновным в организации убийств двух бизнесменов и покушения на третьего
Присяжные признали Фургала виновным в организации убийств двух бизнесменов и покушения на третьего
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал признан присяжными виновным в организации в 2004 году покушения на убийство предпринимателя из Амурской области Александра Смольского, который по счастливой случайности выжил.
"На вопрос о том, виновен ли Фургал в том, что не позднее апреля 2004 года в своём офисе в Хабаровске вступил в сговор с деловым партнёром Николаем Мистрюковым и Андреем Кареповым с целью организации убийства Смольского, коллегия ответила утвердительно", — зачитал текст вердикта старшина коллегии присяжных заседателей в Мособлсуде.
Экс-губернатора также признали виновным в организации убийств бизнесмена Евгения Зори и бывшего милиционера Олега Булатова. Согласно решению присяжных, фигурант уголовного дела не заслуживает снисхождения.
Напомним, Фургал был задержан 9 июля 2020 года по подозрению в организации серии убийств хабаровских предпринимателей. Вины он не признал. В феврале 2021-го Фургалу предъявили обвинение в окончательной редакции, в том числе и за незаконное хранение оружия. В ноябре того же года экс-чиновник также был обвинён в мошенничестве в особо крупном размере.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев