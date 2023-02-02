Путин назвал хорошей и правильной идею создания музеев, посвящённых СВО

Президенту России Владимиру Путину понравилась идея создания музеев, посвящённых специальной военной операции и её героям. Речь об этом зашла в ходе встречи главы государства с представителями патриотических и молодёжных организаций в 80-ю годовщину окончания Сталинградской битвы.

Среди участников встречи был и замкомандира поискового отряда "Новгородец" Анатолий Севостьянов, у которого три брата и племянник в качестве добровольцев сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции. Севостьянов выразил мысль, что новейшую историю нашей страны после 24 февраля 2022 года нужно писать "по горячим следам", и Путин с ним согласился.

"Если мы вспомним историю создания музеев подобного рода, она началась практически с самого начала Великой Отечественной войны. Уже тогда начали собирать материалы, которые потом были использованы и до сих пор используются в музейных собраниях наших исторических, краеведческих музеев. Поэтому, конечно, нужно это делать, я с удовольствием поддержу", — отметил глава государства.