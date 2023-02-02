Путин заявил, что память о жертвах фашизма выветривается у элит в ФРГ

Президент РФ Владимир Путин рассказал на встрече с представителями патриотических и молодёжных организаций в Волгограде, что у элит в Германии выветривается память о жертвах нацизма. По его словам, простые немцы о преступлениях фашистов помнят.

"Хотел бы сказать, и в Германии помнят об этом, что первыми жертвами немецкого фашизма, нацизма были как раз немецкие антифашисты. И то, что такая память сохраняется, это очень хорошо, у простых граждан. К сожалению, у сегодняшних элит, судя по всему, память эта выветривается", — заметил российский лидер.