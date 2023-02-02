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2 февраля, 17:05

Чипсы, колбаса и газировка повышают риск рака яичников

EClinicalMedicine: Ультраобработанные продукты увеличивают риск рака яичников и мозга

Употребление ультраобработанных продуктов способно увеличить риск развития разных форм рака, выяснили учёные из Имперского колледжа Лондона. Речь, в частности, идёт о фасованных супах, соусах, замороженной пицце, сосисках, колбасе, хот-догах, газировке, картошке фри, чипсах, пирожных, конфетах и мороженом.

Согласно работе, опубликованной в журнале EClinicalMedicine, авторы на протяжении десяти лет изучали данные о питании и здоровье 200 тысяч человек среднего возраста. Их задачей было определение общего риска онкозаболеваний и конкретной вероятности развития 32 видов рака и смерти. Выяснилось, что частое употребление ультраобработанных продуктов связано с более высоким риском возникновения различных видов онкологии, а особенно — яичников и мозга. Так, на каждые 10% учащения потребления в пищу такой еды заболеваемость повышалась на 2%.

"Наши тела могут не реагировать на эти сверхобработанные ингредиенты и добавки так же, как на свежие и питательные продукты с минимальной обработкой", объяснил автор исследования доктор Киара Чанг из Имперского колледжа Лондона.

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Ранее Лайф делился противоположным мнением об одном из ультраобработанных продуктов — докторской колбасе. По словам диетолога Марият Мухиной, в ней содержится множество витаминов и минералов: A, B1, B2, E, кальций, фосфор, магний, натрий, калий и железо. Главное, подчеркнула она, выбрать изделие категории А.

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Shutterstock

Матвей Константинов

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