Поход в клуб обернулся для россиянина залитым из баллончика лицом и нокаутом от санитара больницы
Санитар Мариинской больницы избил пациента, который попытался покинуть вытрезвитель
В культурной столице — Санкт-Петербурге — сотрудник Мариинской больницы избил пациента за излишнюю фривольность и запер в вытрезвителе. Видео эпичного нокаута оказалось в распоряжении Лайфа.
В Петербурге санитар жёстко избил пациента за желание покинуть вытрезвитель. Видео © Предоставлено Лайфу
По данным "Mash на Мойке", всё началось в одном из ночных клубов, куда 36-летний Леонид пришёл отдохнуть. В результате неизвестных приключений охрана распылила в лицо гостя перцовый баллончик, а очевидцы вызвали скорую. Однако на этом страдания петербуржца не закончились: уже в больнице его насильно заперли в вытрезвителе, несмотря на заверения, что он выпил всего два стакана пива. Леонид попытался уйти, однако был нокаутирован санитаром. Пострадавший утверждает, что получил перелом челюсти и закрытую черепно-мозговую травму. Сотрудник больницы уже уволен.
Лайф рассказывал о другом случае проявления человеческой жестокости: на Камчатке мужчина избил дочь знакомой за то, что она выключила звук телевизора. На тот момент виновник происшествия находился на испытательном сроке за сбыт наркотиков.
Предоставлено Лайфу