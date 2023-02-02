Поход в клуб обернулся для россиянина залитым из баллончика лицом и нокаутом от санитара больницы

По данным "Mash на Мойке", всё началось в одном из ночных клубов, куда 36-летний Леонид пришёл отдохнуть. В результате неизвестных приключений охрана распылила в лицо гостя перцовый баллончик, а очевидцы вызвали скорую. Однако на этом страдания петербуржца не закончились: уже в больнице его насильно заперли в вытрезвителе, несмотря на заверения, что он выпил всего два стакана пива. Леонид попытался уйти, однако был нокаутирован санитаром. Пострадавший утверждает, что получил перелом челюсти и закрытую черепно-мозговую травму. Сотрудник больницы уже уволен.