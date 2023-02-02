Путин заявил, что с Россией всегда кто-то боролся

Россия — самая большая по территории страна в мире, а также крупнейшая по населению в отношении Европы. И на протяжении веков с нами всегда кто-то боролся, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Волгограде с представителями патриотических и молодёжных организаций по случаю 80-й годовщины Сталинградской битвы.

"Некоторые говорили: "Как скучно жить на свете, когда никто не борется с Россией". Это высказывание политических деятелей. Так было всегда. И это сопровождалось информационными войнами", — отметил Путин.

Президент добавил, что в связи с этими атаками российские власти были вынуждены отвечать соответствующим образом и противостоять попытке дезориентировать наших людей.

"Особенно и почти постоянно главной целевой аудиторией воздействия была молодёжь", — подчеркнул глава государства.