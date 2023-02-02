Госсекретарь США встретится с Си Цзиньпином впервые за пять лет
FT: Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует встречу с главой КНР Си Цзиньпином
Энтони Блинкен, Си Цзиньпин. Фото © Getty Images / Kevin Frayer, © ТАСС / AP / Josh Edelson
Государственный секретарь США Энтони Блинкен планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках своего визита в Китай 5 и 6 февраля. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на источники.
Таким образом, Блинкен может стать первым за пять лет госсекретарём Соединённых Штатов, который встретится с главой КНР. В то же время Государственный департамент США комментировать эту информацию отказался, уточняет FT. Посольство КНР в Вашингтоне тоже не ответило на запрос.
Также Блинкен ранее заявил о снижении накала в отношениях Америки и Китая. Он подчеркнул, что сейчас мир следит за взаимодействием двух государств и ожидает от США и КНР "ответственного управления взаимоотношениями".