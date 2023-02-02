Производитель Barbie выпустит первую куклу со сколиозом

Американская компания Mattel, выпускающая Барби и Monster High, создала первую куклу со сколиозом. Об этом сообщил Independent, уточнив, что предприятие тем самым продолжает свою политику в вопросах инклюзивности.

Это младшая сестра Барби, зовут её Челси. В последней версии её создали с искривлённым позвоночником, на ней медицинский корсет для лечения недуга. Так компания надеется помочь детям с аналогичным заболеванием адаптироваться среди сверстников и не стесняться ношения специальных устройств во время лечения. В разработке Челси участвовал нейрохирург Люк Масисцин, известный как специалист по детским болезням, связанным с позвоночником.

"Мы стремимся создавать куклы в самых разных образах, чтобы дети могли увидеть себя в Барби, а теперь и в линейке, посвящённой младшей сестре Барби, Челси. Наша новая разработка предоставляет детям возможность развивать свои навыки сострадания и эмпатии через игру в куклы", — отметила вице-президент Mattel Лиза Макнайт.