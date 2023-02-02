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2 февраля, 16:25

Производитель Barbie выпустит первую куклу со сколиозом

<p>Компания Mattel выпустила первую куклу со сколиозом. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Mlynby/status/1621052852234817537/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mlyn.by</a></p>

Компания Mattel выпустила первую куклу со сколиозом. Фото © Twitter / Mlyn.by

Американская компания Mattel, выпускающая Барби и Monster High, создала первую куклу со сколиозом. Об этом сообщил Independent, уточнив, что предприятие тем самым продолжает свою политику в вопросах инклюзивности.

Это младшая сестра Барби, зовут её Челси. В последней версии её создали с искривлённым позвоночником, на ней медицинский корсет для лечения недуга. Так компания надеется помочь детям с аналогичным заболеванием адаптироваться среди сверстников и не стесняться ношения специальных устройств во время лечения. В разработке Челси участвовал нейрохирург Люк Масисцин, известный как специалист по детским болезням, связанным с позвоночником.

"Мы стремимся создавать куклы в самых разных образах, чтобы дети могли увидеть себя в Барби, а теперь и в линейке, посвящённой младшей сестре Барби, Челси. Наша новая разработка предоставляет детям возможность развивать свои навыки сострадания и эмпатии через игру в куклы", отметила вице-президент Mattel Лиза Макнайт.

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Татьяна Миссуми
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