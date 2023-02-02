Народ без памяти не имеет будущего, уверен Путин

Народ без исторической памяти не имеет будущего. Уверенность в этом выразил президент России Владимир Путин на встрече с представителями патриотических и молодёжных организаций в 80-ю годовщину окончания Сталинградской битвы.

Одна из участниц встречи, которая проходит в стенах музея-панорамы "Сталинградская битва", рассказала, что ей удалось сохранить фронтовой берет своей прабабушки, в котором она прошла войну. Этот головной убор школьница по имени Даша и надела на встречу с президентом. Такое трепетное отношение к семейной истории и истории своей страны, по мнению Путина, заслуживает уважения, ведь "не бывает будущего без знания прошлого, без понимания того, на какой земле мы живём и благодаря кому мы живём".

"Народ без памяти не имеет будущего. Не зная прошлого, будущего никогда не будет, мы будем всё утрачивать, всё то, чем мы дорожим и на основе чего мы развиваемся и идём вперёд", — отметил российский лидер.