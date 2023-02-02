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2 февраля, 16:09

Посол РФ пообещал скорый ответ на высылку российских дипломатов из Австрии

Посол Любинский заявил о скором ответе на высылку четырёх российских дипломатов из Австрии

Москва ответит на недружественные шаги Австрии, выславшей четырёх российских дипломатов, сообщил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский. Он подчеркнул, что вся ответственность за дальнейшее обрушение связей между странами будет на австрийской стороне.

"Эти недружественные шаги не останутся без последствий. Выводы мы сделаем, и никаких иллюзий у Вены быть не может. Ответные меры Москвы не заставят себя ждать. Вся ответственность за дальнейшее обрушение российско-австрийских связей полностью лежит на австрийской стороне", пояснил посол.

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Напомним, власти Австрии объявили персонами нон грата четырёх российских дипломатов, которые якобы совершили действия, "несовместимые с их дипломатическим статусом". Уточнять детали в Вене не стали.

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ТАСС / Максим Григорьев

Татьяна Миссуми

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