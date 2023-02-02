Посол РФ пообещал скорый ответ на высылку российских дипломатов из Австрии

Москва ответит на недружественные шаги Австрии, выславшей четырёх российских дипломатов, сообщил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский. Он подчеркнул, что вся ответственность за дальнейшее обрушение связей между странами будет на австрийской стороне.

"Эти недружественные шаги не останутся без последствий. Выводы мы сделаем, и никаких иллюзий у Вены быть не может. Ответные меры Москвы не заставят себя ждать. Вся ответственность за дальнейшее обрушение российско-австрийских связей полностью лежит на австрийской стороне", — пояснил посол.