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2 февраля, 16:06

Зеленскому предрекли "социальный взрыв" из-за нежелания украинцев идти на фронт

Экс-советник Кучмы Соскин предупредил о надвигающемся на Украину социальном взрыве

Из-за массовых арестов военных и обвала экономики ситуация на Украине оказалась на грани социального взрыва. Такое мнение выразил советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы и политический консультант Олег Соскин, передаёт РИА "Новости".

По его словам, политика официального Киева привела к тому, что "народ оказался полностью отрезан от власти", а проявлением этого является принудительное массовое вручение повесток в общественных местах и аресты людей, которые не хотят идти на фронт.

"Людей сажают в тюрьмы, то есть нечем больше заниматься на Украине. Нацбанк еле удерживает курс гривны, он постоянно понижается. Ситуация уже на грани социального взрыва", — заявил Соскин на своём YouTube-канале.

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Ранее оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук заявил о том, что с курсом президента Украины Владимира Зеленского согласны далеко не все жители страны. Он посоветовал этим людям объединяться. А тот же экс-советник Кучмы уже предлагал объявить Зеленскому импичмент, поскольку его действия нарушают конституцию страны. Соскин также добавил, что граждане Украины не знают реальных цифр о потерях ВСУ. По его словам, Зеленский не предоставляет правдивых сведений о количестве погибших и раненых бойцов.

Обложка ©

Getty Images / Handout / Presidency of Ukraine

Марина Калегина
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