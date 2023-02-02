Зеленскому предрекли "социальный взрыв" из-за нежелания украинцев идти на фронт

Из-за массовых арестов военных и обвала экономики ситуация на Украине оказалась на грани социального взрыва. Такое мнение выразил советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы и политический консультант Олег Соскин, передаёт РИА "Новости".

По его словам, политика официального Киева привела к тому, что "народ оказался полностью отрезан от власти", а проявлением этого является принудительное массовое вручение повесток в общественных местах и аресты людей, которые не хотят идти на фронт.

"Людей сажают в тюрьмы, то есть нечем больше заниматься на Украине. Нацбанк еле удерживает курс гривны, он постоянно понижается. Ситуация уже на грани социального взрыва", — заявил Соскин на своём YouTube-канале.