2 сока, которые могут превратить лекарства в яд

Запивать лекарства следует руководствуясь инструкцией, но есть два напитка, которые могут превратить таблетки в яд, предупредила заведующая нефрологическим отделением, врач-терапевт клинической больницы святителя Луки Елена Ломоносова.

Рассказ терапевта Елены Ломоносовой о таблетках и напитках. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Кисломолочный продукт создаёт более кислую среду. Здесь химический препарат будет действовать неконтролируемо, поэтому всегда обращайте внимание на инструкцию", — сказала она в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

А вот ананасовым и грейпфрутовым соками ни в коем случае нельзя запивать лекарства. Дело в том, что они блокируют одну из ферментных систем в печени и мешают всасыванию препаратов. Осторожно относиться врач советует и к травяным сборам. Она добавила, что некоторые таблетки хорошо сочетаются с молоком и киселём из-за их способности благоприятно влиять на слизистую желудка.