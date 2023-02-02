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2 февраля, 16:04

2 сока, которые могут превратить лекарства в яд

Врач Ломоносова запретила россиянам запивать лекарства ананасовым и грейпфрутовым соками

Запивать лекарства следует руководствуясь инструкцией, но есть два напитка, которые могут превратить таблетки в яд, предупредила заведующая нефрологическим отделением, врач-терапевт клинической больницы святителя Луки Елена Ломоносова.

Рассказ терапевта Елены Ломоносовой о таблетках и напитках. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Кисломолочный продукт создаёт более кислую среду. Здесь химический препарат будет действовать неконтролируемо, поэтому всегда обращайте внимание на инструкцию", сказала она в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

А вот ананасовым и грейпфрутовым соками ни в коем случае нельзя запивать лекарства. Дело в том, что они блокируют одну из ферментных систем в печени и мешают всасыванию препаратов. Осторожно относиться врач советует и к травяным сборам. Она добавила, что некоторые таблетки хорошо сочетаются с молоком и киселём из-за их способности благоприятно влиять на слизистую желудка.

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Лайф рассказывал об обратной стороне валерьянки, пустырника и других гипнотиков. По словам невролога Натальи Шиндряевой, препарат вызывает привыкание, из-за чего в будущем могут возникнуть проблемы с засыпанием без него.

Обложка ©

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Матвей Константинов
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