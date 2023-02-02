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2 февраля, 15:48

Актёра Бориса Щербакова перевели из реанимации в обычную палату

Сын Бориса Щербакова сообщил, что артиста перевели из реанимации в обычную палату

<p>Народный артист России Борис Щербаков. Фото © ТАСС / Андрей Епихин</p>

Народный артист России Борис Щербаков. Фото © ТАСС / Андрей Епихин

Сын народного артиста России Бориса Щербакова рассказал Лайфу, что три часа назад отца перевели из реанимации в стационар, его состояние улучшилось. Семья пока не может увидеться с 73-летним актёром, но общается по телефону.

"Вчера доставили в Боткинскую больницу, в отделение кардиологии. Был в реанимации, но три часа назад перевели в стационар, динамика положительная. В больницу не пускают, карантинные меры и так далее, поэтому пообщались с ним по телефону, уже лучше себя чувствует. Пусть пока отдохнёт, потом уже будем говорить о его интересах и, возможно, возвращении к работе", пояснил собеседник Лайфа.

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Напомним, 1 февраля Бориса Щербакова увезли с репетиции на скорой. Однако супруга народного артиста России Татьяна Бронзова эту информацию опровергла. По её словам, спектакль был отменён, потому что актёр просто простудился. А вот сын Бориса Васильевича утверждал, что помимо ОРВИ у отца "осложнения по кардиологии", из-за ухудшившегося состояния его даже положили в реанимацию.

Татьяна Миссуми

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