Актёра Бориса Щербакова перевели из реанимации в обычную палату

Сын народного артиста России Бориса Щербакова рассказал Лайфу, что три часа назад отца перевели из реанимации в стационар, его состояние улучшилось. Семья пока не может увидеться с 73-летним актёром, но общается по телефону.

"Вчера доставили в Боткинскую больницу, в отделение кардиологии. Был в реанимации, но три часа назад перевели в стационар, динамика положительная. В больницу не пускают, карантинные меры и так далее, поэтому пообщались с ним по телефону, уже лучше себя чувствует. Пусть пока отдохнёт, потом уже будем говорить о его интересах и, возможно, возвращении к работе", — пояснил собеседник Лайфа.