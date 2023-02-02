Православный активист согласился простить Киркорову глумление над крестом при одном условии

Православный активист Михаил Феодориди готов простить Филиппа Киркорова за танец на кресте во время его прошлогоднего концерта в Кремле, если король поп-сцены извинится и даст обещание так больше не делать.

"Можно закрыть дело до суда, если Филипп Киркоров отпишет документы о том, что он признаёт свой проступок, что это богохульство и глумление над крестом, и пообещает этого в дальнейшем не повторять. <...> Зачем врать? Он совершил проступок, он ещё врёт публично о том, что он не богохульствовал", — заявил Феодориди в разговоре с Лайфом.

Активист добавил, что "дело не в прощении, а в том, что каждый проступок с нашей стороны иногда влечёт наказание в воспитательных целях".

"Наш закон говорит, что за правонарушение предусмотрена административная ответственность, за некоторые — уголовная ответственность. Цель не унизить, наказать, оскорбить, нет, цель другая — воспитать, чтобы общество, государство воспитало, [человек] понёс заслуженное наказание за свой проступок, исправился", — объяснил Феодориди.

Собеседник Лайфа добавил, что его разочаровало нежелание правоохранительных органов привлекать Киркорова к уголовной ответственности, поэтому он решил подать иск.