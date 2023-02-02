Православный активист согласился простить Киркорову глумление над крестом при одном условии
Православный активист простит Киркорову танцы на кресте, если он пообещает больше так не делать
Православный активист Михаил Феодориди готов простить Филиппа Киркорова за танец на кресте во время его прошлогоднего концерта в Кремле, если король поп-сцены извинится и даст обещание так больше не делать.
"Можно закрыть дело до суда, если Филипп Киркоров отпишет документы о том, что он признаёт свой проступок, что это богохульство и глумление над крестом, и пообещает этого в дальнейшем не повторять. <...> Зачем врать? Он совершил проступок, он ещё врёт публично о том, что он не богохульствовал", — заявил Феодориди в разговоре с Лайфом.
Активист добавил, что "дело не в прощении, а в том, что каждый проступок с нашей стороны иногда влечёт наказание в воспитательных целях".
"Наш закон говорит, что за правонарушение предусмотрена административная ответственность, за некоторые — уголовная ответственность. Цель не унизить, наказать, оскорбить, нет, цель другая — воспитать, чтобы общество, государство воспитало, [человек] понёс заслуженное наказание за свой проступок, исправился", — объяснил Феодориди.
Собеседник Лайфа добавил, что его разочаровало нежелание правоохранительных органов привлекать Киркорова к уголовной ответственности, поэтому он решил подать иск.
Напомним, концерты в Санкт-Петербурге и Москве в мае прошлого года обернулись для Филиппа Киркорова скандалом: 55-летний артист на выступлении в Кремле взобрался на огромный светящийся крест, внутри которого "распяли" актрису. Киркоров исполнял песню "Мария Магдалина". Возмущённый выступлением артиста Феодориди потребовал взыскать с него один миллион рублей.
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