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2 февраля, 11:57

В Совфеде объяснили решение Вены о российских дипломатах желанием показать лояльность с ЕС

Сенатор Цеков: Решением касательно российских дипломатов Австрия показывает лояльность с ЕС

Решение Австрии объявить четырёх российских дипломатов персонами нон грата говорит о демонстрации Веной лояльности с Евросоюзом. По мнению члена Комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Цекова, Россия в ответ на это решение, безусловно, примет зеркальные меры.

В беседе с RT он заявил, что МИД России в свою очередь признает как минимум четырёх сотрудников австрийского дипломатического ведомства персонами нон грата, но может быть и больше. Как указал сенатор, Австрия не входит в Североатлантический альянс и, возможно, при принятии решения относительно дипломатов РФ на Вену могло оказываться давление со стороны ЕС.

"Наверное, на неё оказывают давление в рамках ЕС. Мол, надо всё-таки демонстрировать недружественность по отношению к России. Они выбрали такой вариант демонстрации лояльности с Евросоюзом", — заключил Цеков.

В заключение сенатор назвал данное решение Австрии не самым лучшим. Цеков заявил, что взвешенная позиция Вены была более авторитетна, "чем желание идти в ногу с теми решениями, которые принимает ЕС".

Напомним, сегодня власти Австрии объявили персонами нон грата четырёх российских дипломатов. По данным МИД страны, два неназванных сотрудника российского посольства якобы совершили действия, "несовместимые с их дипломатическим статусом". О каких действиях идёт речь, в Вене не уточнили.

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LIFE

Оксана Попова

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