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2 февраля, 16:06

Помпео счёл Китай большей угрозой для мира, чем Россия

Китай представляет для мира большую угрозу, чем Россия, уверен экс-глава Центрального разведывательного управления и экс-госсекретарь США Майк Помпео. Он считает, что председатель КНР Си Цзиньпин верит в своё будущее господство.

"Однозначно. Они даже близко не стоят. Си Цзиньпин другой. Мир зависит от него в экономическом плане", — ответил он на вопрос в интервью Sky News о том, является ли Си Цзиньпин большей угрозой для мира, чем Владимир Путин.

Помпео добавил, что в США "видят" намерения КНР добиться экономического и политического господства во всех уголках мира.

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Напомним, в октябре 2022 года США в новой Стратегии нацбезопасности закрепили за Китаем статус "самого серьёзного геополитического вызова", а Россию назвали актуальной угрозой безопасности. При этом Китай в Белом доме назвали единственным соперником Штатов, который может изменить международный порядок.

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ТАСС / Zuma

Александра Вишнякова

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