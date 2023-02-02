Помпео счёл Китай большей угрозой для мира, чем Россия

Китай представляет для мира большую угрозу, чем Россия, уверен экс-глава Центрального разведывательного управления и экс-госсекретарь США Майк Помпео. Он считает, что председатель КНР Си Цзиньпин верит в своё будущее господство.

"Однозначно. Они даже близко не стоят. Си Цзиньпин другой. Мир зависит от него в экономическом плане", — ответил он на вопрос в интервью Sky News о том, является ли Си Цзиньпин большей угрозой для мира, чем Владимир Путин.

Помпео добавил, что в США "видят" намерения КНР добиться экономического и политического господства во всех уголках мира.