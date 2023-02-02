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2 февраля, 16:12

Мишустин назвал укрепление Союзного государства хорошим ответом на санкции Запада

Укрепление содружества Москвы и Минска в рамках Союзного государства можно рассматривать как хороший ответ на незаконные санкции Запада. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках встречи с премьером Белоруссии Романом Головченко.

"Убеждены, что укрепление интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства станет эффективным ответом на незаконные санкции против РФ и Республики Белоруссия", — сказал глава российского кабмина после переговоров в Минске.

Мишустин также передал привет президенту Белоруссии Александру Лукашенко от президента РФ Владимира Путина и от себя лично. Премьер напомнил об эффективных переговорах двух лидеров в декабре 2022 года в Минске, подчеркнув, что сейчас задача правительств наших государств — выполнить намеченные планы.

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С начала января в Белоруссии проходят совместные учения по боевому слаживанию региональной группировки войск (РГВ) России и республики. Мероприятия ведутся в рамках подготовки к оперативным учениям "Щит союза – 2023", которые пройдут на территории РФ в сентябре этого года. Накануне белорусские военные начали самостоятельную эксплуатацию комплекса "Искандер", ранее полученного из России.

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Kremlin.ru

Ирина Фальке

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