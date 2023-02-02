В "Единой России" сообщили о концепции комплексной реабилитации участников СВО

Парламентская координационная группа по вопросам спецоперации разработала программу комплексной помощи российским военным, которые вернулись из зоны СВО. В неё входят медицинская реабилитация, психологическая поддержка, юридическое сопровождение и помощь в трудоустройстве бойцов. В "Единой России" отметили, что программу можно будет реализовать в любом регионе.

Работа уже ведётся в Московской области и Пермском крае. В ЕР подчеркнули, что в инициативе принимают участие заинтересованные ведомства, НКО, эксперты, а также добровольческие и ветеранские организации. Система основана на "тщательном анализе ситуации, выездах в регионы, посещении госпиталей и опыте работы общественных организаций".

"Концепция предусматривает маршрутизацию помощи: военнослужащий обращается в одно учреждение и единожды. Осуществляется не только сопровождение, но и контроль решения вопросов", — объяснила замруководителя рабочей группы Анна Кузнецова.

Одной из ключевых задач является совершенствование производства технических средств реабилитации, и по этому вопросу рабочая группа уже провела несколько встреч со специалистами и руководителями научных производств.