"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
Новости
Расследования
SHOT проверка
Частичная мобилизация
Армия
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Санкции против России
Владимир Путин
Криминал
"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Тем временем:

На VIP-складе ЦУМа недосчитались почти сорока айфонов

Блогер Юрий Дудь не возвращался в Россию с начала СВО

В Петербурге любитель справлять нужду где попало жестоко отпинал блогершу Анну Леонову

"Американка с телёнком" перед судом призналась в любви к России и животным

В Ингушетии накрыли "ОПГ военкомов", помогавших призывникам откосить от службы

В Москве задержали американку, которая выгуливала по Красной площади телёнка

Пьяный житель Нижнего Тагила умер в патрульной машине после жёсткого задержания

На Сахалине полицейские пытались электрошокером "разбудить" мужчину без сознания

Союз против России или украинский сценарий для Тайваня: Что приготовили в США для Китая

Союз против России или украинский сценарий для Тайваня, какой ультиматум собирается привезти на переговоры в Китай госсекретарь США Энтони Блинкен.

1 февраля, 23:40
<p>Фото © ТАСС / AP / Daniel Ceng</p>

Фото © ТАСС / AP / Daniel Ceng

Тема военного конфликта США и Китая будоражит мировые СМИ не первый месяц. Очередной виток запустила ставшая достоянием прессы служебная записка генерала ВВС США Майка Минихана, которую он отправил в подчинённые ему подразделения ВВС. В ней генерал призывает американских военнослужащих активно готовиться к войне с Китаем, которая, по его мнению, начнётся в 2025 году из-за Тайваня. "Надеюсь, что я ошибаюсь. Но интуиция подсказывает мне, что мы будем сражаться в 2025 году", — сообщил генерал своим сослуживцам.

По его словам, война начнётся из-за вторжения Китая на Тайвань в 2024 году, поскольку Пекин воспользуется тем, что на острове и в США в этот момент будут проходить президентские выборы и возможности принятия стратегических решений будут ограничены.

Контроль за логистикой

Фото © ТАСС / AP / Daniel Ceng

Фото © ТАСС / AP / Daniel Ceng

По мнению политолога Алексея Мухина, США остаются верны своей политике достижения собственных экономических целей путём разжигания конфликтов в разных регионах мира. Ситуация вокруг Тайваня будет зависеть от договороспособности сторон. Если Пекину и Вашингтону удастся договориться, как это было в 1971 году, то сохраняющийся с тех пор статус-кво в отношении Тайваня продолжится. Если — нет, то конфликт неизбежен.

— США уже пытаются разжечь пожар на Ближнем Востоке, судя по всему, ставка также сделана и на Тайвань. А Украина сбрасывается на баланс Европы. Теперь нагнетать обстановку в Незалежной будет ЕС. США сосредоточатся на Азиатско-Тихоокеанском регионе. Цель этих действий — не дать Китаю, России и Ирану выстроить новую логистику движения товаров и помешать развитию их экономического и политического сотрудничества, считает Мухин. Правда, когда именно он произойдёт, в 2025 году или позднее, сейчас сказать сложно.

  • Армии США и Китая. Инфографика © LIFE
    Армии США и Китая. Инфографика © LIFE
  • Армии США и Китая. Сухопутные войска. Инфографика © LIFE
    Армии США и Китая. Сухопутные войска. Инфографика © LIFE
  • Армии США и Китая. Авиация. Инфографика © LIFE
    Армии США и Китая. Авиация. Инфографика © LIFE
  • Армии США и Китая. Флот. Инфографика © LIFE
    Армии США и Китая. Флот. Инфографика © LIFE

Армии США и Китая. Инфографика © LIFE

1 / 4

Украинский вариант для Китая

Военный эксперт Алексей Леонков считает, что вероятность войны США с Китаем действительно существует. И она увеличивается из-за агрессивной политики США. Однако, по его мнению, Штаты нацелены не столько на прямое военное столкновение, сколько на войну чужими руками, как они это сделали с Россией, развязав вооружённый конфликт на Украине. Цель та же — ослабить Китай, втянув его в затяжной военный конфликт с Тайванем и создав Пекину экономические и внутриполитические проблемы.

— Штаты накручивают там обстановку по украинскому сценарию, накачивают Тайвань вооружениями, готовят его к войне. Причём не только Тайвань, подтягивают к противостоянию с Китаем Японию и Южную Корею, как подтянули к противостоянию Украины с Россией европейские страны. То есть явно хотят повторить ситуацию с Украиной, поясняет военный эксперт. По его словам, утечка в СМИ даты возможного конфликта — 2025 год — произошла неслучайно.

— Они, видимо, рассчитывают закончить конфликт на Украине в 2024 году. Разделаться к этому сроку с Россией. И в 2025-м спокойно разобраться с Китаем, полагает он.

Давление

Энтони Блинкен. Фото © ТАСС / Menahem Kahana / Pool / AP

Энтони Блинкен. Фото © ТАСС / Menahem Kahana / Pool / AP

По мнению заместителя директора Института Дальнего Востока РАН, руководителя Центра социально-экономических исследований Китая Андрея Островского, письмо генерала Минихана если чем-то и интересно, то не предсказанием войны США с Китаем — таких "пророчеств" было уже сотни, а тем, в какой момент оно появилось. Это произошло накануне визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай, который должен состояться 5 и 6 февраля.

— Такие публикации, тиражируемые всей мировой прессой, никогда не бывают случайными, — полагает Островский. — Понятно, что темой номер один на переговорах будет Тайвань, хотя она и не анонсируется, а темой номер два отношения Китая с Россией. Так что это письмо можно рассматривать как способ давления на Пекин накануне визита. Удастся ли Блинкену о чём-нибудь договориться, скоро узнаем. Но одно можно сказать определённо уже сейчас: то, что Китай откажется от своих притязаний на Тайвань и согласится с его независимостью, исключено полностью.

Между тем в понедельник появилось заявление официального представителя МИД Китая Мао Нин, позволяющее судить, насколько настроен Пекин отказаться от сотрудничества с Россией ради улучшения отношений с США.

— США постоянно выдвигают необоснованные обвинения в адрес Китая. Мы не приемлем подобных нападок, которые не основаны на фактах, и не будем спокойно наблюдать за тем, как Вашингтон без каких-либо рациональных оснований ущемляет интересы китайских предприятий, прокомментировала она меры США против китайских компаний, не соблюдающих американские санкции против России.

Что пишут западные СМИ про выход США из украинского конфликта

Что пишут западные СМИ про выход США из украинского конфликта

Авторы
Владимир Павлов
Владимир Павлов

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!