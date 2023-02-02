Союз против России или украинский сценарий для Тайваня: Что приготовили в США для Китая Союз против России или украинский сценарий для Тайваня, какой ультиматум собирается привезти на переговоры в Китай госсекретарь США Энтони Блинкен. 1 февраля, 23:40 Фото © ТАСС / AP / Daniel Ceng

Тема военного конфликта США и Китая будоражит мировые СМИ не первый месяц. Очередной виток запустила ставшая достоянием прессы служебная записка генерала ВВС США Майка Минихана, которую он отправил в подчинённые ему подразделения ВВС. В ней генерал призывает американских военнослужащих активно готовиться к войне с Китаем, которая, по его мнению, начнётся в 2025 году из-за Тайваня. "Надеюсь, что я ошибаюсь. Но интуиция подсказывает мне, что мы будем сражаться в 2025 году", — сообщил генерал своим сослуживцам.

По его словам, война начнётся из-за вторжения Китая на Тайвань в 2024 году, поскольку Пекин воспользуется тем, что на острове и в США в этот момент будут проходить президентские выборы и возможности принятия стратегических решений будут ограничены.

Контроль за логистикой

Фото © ТАСС / AP / Daniel Ceng

По мнению политолога Алексея Мухина, США остаются верны своей политике достижения собственных экономических целей путём разжигания конфликтов в разных регионах мира. Ситуация вокруг Тайваня будет зависеть от договороспособности сторон. Если Пекину и Вашингтону удастся договориться, как это было в 1971 году, то сохраняющийся с тех пор статус-кво в отношении Тайваня продолжится. Если — нет, то конфликт неизбежен.

— США уже пытаются разжечь пожар на Ближнем Востоке, судя по всему, ставка также сделана и на Тайвань. А Украина сбрасывается на баланс Европы. Теперь нагнетать обстановку в Незалежной будет ЕС. США сосредоточатся на Азиатско-Тихоокеанском регионе. Цель этих действий — не дать Китаю, России и Ирану выстроить новую логистику движения товаров и помешать развитию их экономического и политического сотрудничества, — считает Мухин. Правда, когда именно он произойдёт, в 2025 году или позднее, сейчас сказать сложно.









Украинский вариант для Китая

Военный эксперт Алексей Леонков считает, что вероятность войны США с Китаем действительно существует. И она увеличивается из-за агрессивной политики США. Однако, по его мнению, Штаты нацелены не столько на прямое военное столкновение, сколько на войну чужими руками, как они это сделали с Россией, развязав вооружённый конфликт на Украине. Цель та же — ослабить Китай, втянув его в затяжной военный конфликт с Тайванем и создав Пекину экономические и внутриполитические проблемы.

— Штаты накручивают там обстановку по украинскому сценарию, накачивают Тайвань вооружениями, готовят его к войне. Причём не только Тайвань, подтягивают к противостоянию с Китаем Японию и Южную Корею, как подтянули к противостоянию Украины с Россией европейские страны. То есть явно хотят повторить ситуацию с Украиной, — поясняет военный эксперт. По его словам, утечка в СМИ даты возможного конфликта — 2025 год — произошла неслучайно.

— Они, видимо, рассчитывают закончить конфликт на Украине в 2024 году. Разделаться к этому сроку с Россией. И в 2025-м спокойно разобраться с Китаем, — полагает он.

Давление

Энтони Блинкен. Фото © ТАСС / Menahem Kahana / Pool / AP

По мнению заместителя директора Института Дальнего Востока РАН, руководителя Центра социально-экономических исследований Китая Андрея Островского, письмо генерала Минихана если чем-то и интересно, то не предсказанием войны США с Китаем — таких "пророчеств" было уже сотни, а тем, в какой момент оно появилось. Это произошло накануне визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай, который должен состояться 5 и 6 февраля.

— Такие публикации, тиражируемые всей мировой прессой, никогда не бывают случайными, — полагает Островский. — Понятно, что темой номер один на переговорах будет Тайвань, хотя она и не анонсируется, а темой номер два — отношения Китая с Россией. Так что это письмо можно рассматривать как способ давления на Пекин накануне визита. Удастся ли Блинкену о чём-нибудь договориться, скоро узнаем. Но одно можно сказать определённо уже сейчас: то, что Китай откажется от своих притязаний на Тайвань и согласится с его независимостью, исключено полностью.

Между тем в понедельник появилось заявление официального представителя МИД Китая Мао Нин, позволяющее судить, насколько настроен Пекин отказаться от сотрудничества с Россией ради улучшения отношений с США.

— США постоянно выдвигают необоснованные обвинения в адрес Китая. Мы не приемлем подобных нападок, которые не основаны на фактах, и не будем спокойно наблюдать за тем, как Вашингтон без каких-либо рациональных оснований ущемляет интересы китайских предприятий, — прокомментировала она меры США против китайских компаний, не соблюдающих американские санкции против России.

Авторы Владимир Павлов