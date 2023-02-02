Путин: Работа по рассекречиванию документов по Великой Отечественной войне продолжится
В России продолжится работа по рассекречиванию документов периода Великой Отечественной войны. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями патриотических и молодёжных организаций в Волгограде по случаю 80-й годовщины Сталинградской битвы.
"Это очень хорошо, что наше военное ведомство, специальные службы сейчас из архивов поднимают всё больше и больше документов, рассекречивают. Обязательно будем делать это дальше", — сказал глава государства.
Ранее Лайф писал, что Путин в ходе поездки в Волгоград посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане, возложил цветы и почтил память павших в Сталинградской битве. Глава государства подчеркнул, что именно Сталинград стал вечным символом несокрушимости российского народа.