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2 февраля, 16:32

Путин: Работа по рассекречиванию документов по Великой Отечественной войне продолжится

В России продолжится работа по рассекречиванию документов периода Великой Отечественной войны. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями патриотических и молодёжных организаций в Волгограде по случаю 80-й годовщины Сталинградской битвы.

"Это очень хорошо, что наше военное ведомство, специальные службы сейчас из архивов поднимают всё больше и больше документов, рассекречивают. Обязательно будем делать это дальше", — сказал глава государства.

Народ без памяти не имеет будущего, уверен Путин

Народ без памяти не имеет будущего, уверен Путин

Ранее Лайф писал, что Путин в ходе поездки в Волгоград посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане, возложил цветы и почтил память павших в Сталинградской битве. Глава государства подчеркнул, что именно Сталинград стал вечным символом несокрушимости российского народа.

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Kremlin.ru

Татьяна Миссуми

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