Путин: Работа по рассекречиванию документов по Великой Отечественной войне продолжится

В России продолжится работа по рассекречиванию документов периода Великой Отечественной войны. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями патриотических и молодёжных организаций в Волгограде по случаю 80-й годовщины Сталинградской битвы.

"Это очень хорошо, что наше военное ведомство, специальные службы сейчас из архивов поднимают всё больше и больше документов, рассекречивают. Обязательно будем делать это дальше", — сказал глава государства.