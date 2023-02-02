Путин поддержал предложение чаще устраивать встречи участников СВО с молодёжью

Президент Владимир Путин согласился с необходимостью чаще привлекать участников военной операции к работе с молодёжью, чтобы новое поколение россиян имело возможность получить подлинную информацию об этих событиях. Речь об этом зашла в ходе встречи российского лидера с представителями патриотических и молодёжных организаций в 80-ю годовщину окончания Сталинградской битвы.

Елизавета — одна из участниц встречи — рассказала, что увлекается русским народным вокалом и историей нашей страны. Девушка пожаловалась, что порой встречается с большим количеством фейков или противоречивой информации, в том числе, когда речь идёт о современной российской истории и событиях после февраля 2022 года. Она предположила, что регулярные встречи российских военных с молодой аудиторией могли бы пойти на пользу сохранению исторической правды, и Путин с ней согласился.

"Мы к этому обращаемся, мы просим наших бойцов участвовать в мероприятиях по молодёжной тематике", — сказал глава государства, добавив, что делать это, конечно, можно было бы чаще.