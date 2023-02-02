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Опубликовано 2 февраля 2023, 16:39

Путин поддержал предложение чаще устраивать встречи участников СВО с молодёжью

Президент Владимир Путин согласился с необходимостью чаще привлекать участников военной операции к работе с молодёжью, чтобы новое поколение россиян имело возможность получить подлинную информацию об этих событиях. Речь об этом зашла в ходе встречи российского лидера с представителями патриотических и молодёжных организаций в 80-ю годовщину окончания Сталинградской битвы.

Елизавета — одна из участниц встречи — рассказала, что увлекается русским народным вокалом и историей нашей страны. Девушка пожаловалась, что порой встречается с большим количеством фейков или противоречивой информации, в том числе, когда речь идёт о современной российской истории и событиях после февраля 2022 года. Она предположила, что регулярные встречи российских военных с молодой аудиторией могли бы пойти на пользу сохранению исторической правды, и Путин с ней согласился.

"Мы к этому обращаемся, мы просим наших бойцов участвовать в мероприятиях по молодёжной тематике", сказал глава государства, добавив, что делать это, конечно, можно было бы чаще.

Народ без памяти не имеет будущего, уверен Путин
Народ без памяти не имеет будущего, уверен Путин

Ранее Лайф писал, что Путин в ходе поездки в Волгоград посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане, возложил цветы и почтил память павших в сражении.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
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