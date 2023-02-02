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2 февраля, 16:57

3 секрета крепкого иммунитета

Врач Продеус рассказал, как сон и борьба с ожирением помогут укрепить иммунитет

Сформировать крепкий иммунитет помогут правильный режим дня, здоровый рацион питания и отсутствие лишнего веса. Об этом сказал врач-иммунолог и телеведущий Андрей Продеус в эфире канала "Доктор" на YouTube.

Первое — начинать надо с распорядка дня, посоветовал медик. Не следует забывать, что сон играет важную роль в восстановлении организма. В период с 11 часов вечера до трёх ночи "иммунные клетки и костный мозг создают новые клетки, а другим позволяют "подзаряжаться", объяснил Продеус.

Второе — пересмотрите свой рацион питания. По словам доктора, нужно включить в ежедневное меню продукты с витамином D. Также иммунитету навредит недостаток железа в организме, заметил врач. И, конечно же, нельзя игнорировать проблемы с лишним весом. Продеус подчеркнул, что хотя у тучных людей сохраняется количество иммунных клеток, но резко падает их эффективность.

"Третье — это, конечно же, профилактика лишнего веса. Почему? Потому что жир и лишний вес делают наши клетки, образно, ожиревшими и тоже ленивыми", — резюмировал доктор.

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Ранее Лайф писал, что в феврале накапливается усталость от зимы, что сказывается на нервной системе и иммунитете. Поэтому лучше скорректировать своё питание, добавив в рацион гречку, отвары из шиповника, орехи и квашеную капусту.

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Татьяна Миссуми
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