Путин поддержал идею развития школьных театров

Президент Владимир Путин с интересом откликнулся на предложение посетить финал проекта Российского движения школьников "Школьная классика" в Пушкинских Горах. Речь об этом зашла в ходе встречи лидера РФ с представителями патриотических и молодёжных организаций в 80-ю годовщину окончания Сталинградской битвы.

Среди участников этой встречи оказался юный гость из Новочеркасска — столицы донского казачества, который страстно увлечён школьным театром. Он пригласил президента на финал конкурса юных театралов, а также выразил мнение, что школьные театры "должны быть включены в летопись великих побед", а сами спектакли — приурочены к знаковым событиям отечественной истории.

"Хочу порадоваться за вас, что вы так увлечены театральным делом. Когда люди приобщаются к искусству с юных лет, это становится мощным подспорьем на всю жизнь", — сказал в ответ Владимир Путин.