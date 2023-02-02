Путин предрёк украинским Карпатам "облысение" из-за продажи леса

На Украине известны случаи продажи плодородного слоя земли и леса-кругляка, поэтому уже скоро Карпаты останутся лысыми. Об этом заявил в четверг президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями патриотических и молодёжных организаций в 80-ю годовщину окончания Сталинградской битвы.

Речь зашла о том, что в годы Великой Отечественной войны фашисты в огромных количествах вывозили с оккупированных территорий всё, чем располагали страны: от продуктов питания до руды и металлов. Распространена была и практика вывоза украинского чернозёма в Германию.

"Не знаю, кто и когда занимался продажей плодородного слоя земли с Украины, хотя такие факты есть. И лес-кругляк там продают, хотя его не так много, не как в Сибири. Там уже скоро все Карпаты лысыми останутся", — отметил российский лидер.