Президент РФ Владимир Путин поблагодарил всех медицинских сотрудников, которые "работают с полной отдачей" в Донбассе и на других территориях, где сейчас идут боевые действия. Он выразил надежду, что это скоро закончится.

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил всех медицинских работников в зоне СВО. Видео © LIFE

"Не все знают, что это невероятное напряжение физических и моральных сил — работать сегодня на этих территориях в медицинских учреждениях. Надеюсь, что это закончится, такое состояние закончится", — подчеркнул глава государства, выступая на встрече с представителями патриотических и молодёжных организаций в Волгограде.