Путин рассказал о напряжённых условиях работы медиков в новых регионах
Путин поблагодарил медиков, которые работают в напряжённых условиях в новых регионах
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил всех медицинских сотрудников, которые "работают с полной отдачей" в Донбассе и на других территориях, где сейчас идут боевые действия. Он выразил надежду, что это скоро закончится.
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил всех медицинских работников в зоне СВО. Видео © LIFE
"Не все знают, что это невероятное напряжение физических и моральных сил — работать сегодня на этих территориях в медицинских учреждениях. Надеюсь, что это закончится, такое состояние закончится", — подчеркнул глава государства, выступая на встрече с представителями патриотических и молодёжных организаций в Волгограде.
Путин добавил, что государство поддержит медработников материально. "Всем вам большое спасибо и низкий поклон", — завершил он обращение.
Ранее Лайф писал, что Путин в ходе поездки в Волгоград посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане, возложил цветы и почтил память павших в Сталинградском сражении. Он также встретился с представителями патриотических и молодёжных организаций и заверил, что работа по рассекречиванию документов времён Великой Отечественной войны о зверствах нацистов продолжится.
LIFE / Павел Баранов