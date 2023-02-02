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Регион
Опубликовано 2 февраля 2023, 17:20

Путин рассказал о напряжённых условиях работы медиков в новых регионах

Путин поблагодарил медиков, которые работают в напряжённых условиях в новых регионах

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил всех медицинских сотрудников, которые "работают с полной отдачей" в Донбассе и на других территориях, где сейчас идут боевые действия. Он выразил надежду, что это скоро закончится.

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил всех медицинских работников в зоне СВО. Видео © LIFE

"Не все знают, что это невероятное напряжение физических и моральных сил — работать сегодня на этих территориях в медицинских учреждениях. Надеюсь, что это закончится, такое состояние закончится", подчеркнул глава государства, выступая на встрече с представителями патриотических и молодёжных организаций в Волгограде.

Путин добавил, что государство поддержит медработников материально. "Всем вам большое спасибо и низкий поклон", — завершил он обращение.

Путин поддержал предложение чаще устраивать встречи участников СВО с молодёжью
Путин поддержал предложение чаще устраивать встречи участников СВО с молодёжью

Ранее Лайф писал, что Путин в ходе поездки в Волгоград посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане, возложил цветы и почтил память павших в Сталинградском сражении. Он также встретился с представителями патриотических и молодёжных организаций и заверил, что работа по рассекречиванию документов времён Великой Отечественной войны о зверствах нацистов продолжится.

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LIFE / Павел Баранов

Татьяна Миссуми
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