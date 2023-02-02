Президент Владимир Путин назвал главной сегодняшней задачей сохранение России и создание условий для её развития. Речь об этом зашла в ходе встречи главы государства с представителями патриотических и молодёжных организаций в 80-ю годовщину окончания Сталинградской битвы.

"Наша главная задача — обеспечить сохранение России, создать условия для её поступательного развития, для её укрепления", — сказал российский лидер.

Путин добавил, что эта задача, "безусловно, будет решена".