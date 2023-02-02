Турчак посетил мобилизованных под Брянском и похвалил их за работу по укреплению границы

Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак проверил, как организованы быт и позиции мобилизованных в Брянской области. Отчёт по итогам поездки будет представлен в докладе рабочей группы по вопросам спецоперации президенту РФ.

"Отсюда всё видится иначе, чем из рабочих кабинетов и сводок новостей <...> С губернатором Брянской области Александром Богомазом заехали к мобилизованным, которые сейчас служат на границе. Посмотрели, как организован быт, как укреплены позиции, поговорили об обеспечении, связи с родственниками, других вопросах", — написал он в "Телеграме".

Турчак отметил, что опыт бойцов из Брянской области можно назвать передовым и ребята укрепляют границу в кратчайшие сроки. По его словам, "так происходит, когда налажена нормальная рабочая коммуникация региональной власти с вертикалью Минобороны на местах", а также когда все одинаково понимают задачи и бросают имеющиеся ресурсы на их решение, "не перетягивая одеяло и не переводя стрелки". Если нашим военным чего-то не хватает, им помогает губернатор, не дожидаясь команд сверху.

"И это пример того, как нужно и должно решать вопросы в условиях СВО. О лучших примерах такой работы мы тоже доложим Верховному главнокомандующему", — заключил секретарь генсовета ЕР.