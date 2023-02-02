Мишустин одобрил перевод платежей Сербии по российским кредитам в рубли

"Одобрить <...> проект протокола между Правительством РФ и Правительством Республики Сербия к отдельным российско-сербским межправительственным соглашениям в соответствии с соглашением о предоставлении Правительству Республики Сербия государственного финансового и экспортного кредитов. <...> Все платежи в соответствии с соглашениями осуществляются сербской стороной в пользу российской стороны в российских рублях", — сказано в документе.