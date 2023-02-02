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2 февраля, 17:54

Мишустин одобрил перевод платежей Сербии по российским кредитам в рубли

Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил перевод платежей Сербии по российским кредитам в рубли. Соответствующее распоряжение главы кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Одобрить <...> проект протокола между Правительством РФ и Правительством Республики Сербия к отдельным российско-сербским межправительственным соглашениям в соответствии с соглашением о предоставлении Правительству Республики Сербия государственного финансового и экспортного кредитов. <...> Все платежи в соответствии с соглашениями осуществляются сербской стороной в пользу российской стороны в российских рублях", — сказано в документе.

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Ранее президент Сербии Александр Вучич пожаловался, что страна осталась без союзников на Западе. Он подчеркнул, что республика, руководствуясь своей ответственной и честной позицией, не ввела санкций в отношении РФ.

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АГН "Москва" / Софья Сандурская

Ирина Фальке

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