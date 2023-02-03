В Канаде поддержали идею допустить россиян до соревнований в нейтральном статусе

Олимпийский комитет Канады (ОКК) поддерживает позицию Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе при определённых условиях. Об этом говорится в письменном заявлении главы ОКК Дэвида Шумейкера, которое распространило агентство Canadian Press.

"Олимпийский комитет Канады продолжает поддерживать рекомендацию МОК от февраля 2022 года о том, что спортсменов и официальных лиц из России и Белоруссии не следует приглашать или допускать к участию в международных соревнованиях. Однако мы признаём, что решение об исключении спортсменов только из-за их национальности также противоречит основным принципам олимпийского движения", — отметил Шумейкер.

В связи с этим глава ОКК заявил, что Канада открыта для изучения возможности участия в международных соревнованиях спортсменов из РФ и Белоруссии в нейтральном статусе, "если они как минимум соответствуют условиям, которые были изложены исполнительным комитетом МОК".