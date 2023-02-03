"Ъ": Danone может продать часть активов в России с опцией обратного выкупа
Французский производитель молочных продуктов Danone готов передать потенциальным инвесторам контроль над частью своих российских активов. При этом, как пишет "Коммерсант", компания сохранит возможность обратного выкупа.
Потенциальным инвесторам предложено от 75% активов. Также Danone хочет сохранить долю и место в совете директоров российской компании после заключения сделки.
В сделку должны войти только российские марки Danone: "Простоквашино", "Растишка", "Тёма". Первый этап отбора уже завершился, среди возможных покупателей есть несколько инвестиционных фондов, однако подробности о них не разглашаются.
Напомним, французская компания Danone приняла решение о запуске процесса передачи фактического контроля над бизнесом по производству молочной и растительной продукции в России в октябре 2022 года. Это может стоить ей снижения цены активов до миллиарда евро.
ТАСС / ЕРА / MAXIM SHIPENKOV