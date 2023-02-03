Переживший холокост в рядах гитлерюгенда писатель Соломон Перель умер в возрасте 97 лет

Израильский писатель Соломон Перель, который обманул нацистские власти и пережил холокост в рядах гитлерюгенда, ушёл из жизни в возрасте 97 лет. Об этом сообщает немецкий телеканал NDR.

По его информации, смерть наступила утром 2 февраля. Перель скончался в Израиле в кругу семьи.

"Ему было очень тяжело выдавать себя за нациста, чтобы выжить, как еврей. Мы все бесконечно ему благодарны за то, что он рассказывал об этом времени, писал и неоднократно искал контакт с детьми и подростками", — приводит канал слова премьер-министра земли Нижняя Саксония в Германии Штефана Вайля.

Соломон Перель родился в 1925 году в немецком городе Пайне. В 1935-м он вместе с семьёй переехал в Польшу, откуда после нападения немцев в 1939 году бежал в СССР. Там он оказался в детском доме в Гродно. После того как Германия напала на Советский Союз, Перель сбежал из детдома. Поскольку он в совершенстве владел немецким языком, ему удалось убедить немецких солдат, что он этнический немец. Так его приняли в воинскую часть, где он стал русско-немецким переводчиком. В этом качестве он участвовал в допросе советских военнопленных, в том числе сына Иосифа Сталина — Якова.

Так как Перель был несовершеннолетним, его направили в школу гитлерюгенда в Брауншвейге. Там он тщательно скрывал своё еврейское происхождение. С 1948 года Перель проживал в Израиле. В 1989 году он издал книгу "Я был Соломоном из гитлерюгенда", в которой рассказал о пережитом во время войны.