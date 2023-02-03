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3 февраля, 01:58

В ДТП со школьным автобусом на Сахалине пострадали пять детей и двое взрослых

<p>Крупная авария с участием школьного автобуса на Сахалине. Обложка © <a href="https://astv.ru/news/criminal/2023-02-03-mchs-vzroslyj-i-rebenok-postradali-v-dtp-s-benzovozami-i-shkol-nym-avtobusom-na-sahaline" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Astv.ru</a></p>

Крупная авария с участием школьного автобуса на Сахалине. Обложка © Astv.ru

Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Холмском районе на юге Сахалина увеличилось до семи. Среди них — пять детей, сообщила журналистам главный врач районной больницы Светлана Мищенко.

"Доставлены после ДТП восемь детей. Пять детей явно имеют какие-то повреждения. Все восемь детей сейчас осматриваются хирургами, травматологами, неврологами, приглашён психолог наш медицинский", — отметила она.

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В центре Уфы столкнулись два автобуса, а пострадал в итоге старинный особняк

В администрации Холмского района рассказали, что также пострадали двое взрослых, которые находились в легковушке. По информации районных властей, автобус забирал учеников из сёл Пожарское и Пятиречье, чтобы отвезти в школу в село Чапланово Холмского района. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как сообщал Лайф, всего столкнулось четыре автомобиля: два бензовоза, школьный автобус и легковушка. По предварительным данным ГИБДД, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, что и стало причиной ДТП на заснеженной трассе. Изначально была информация, что пострадало два человека, в том числе один ребёнок.

Иван Косицын

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