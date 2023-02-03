В ДТП со школьным автобусом на Сахалине пострадали пять детей и двое взрослых

Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Холмском районе на юге Сахалина увеличилось до семи. Среди них — пять детей, сообщила журналистам главный врач районной больницы Светлана Мищенко.

"Доставлены после ДТП восемь детей. Пять детей явно имеют какие-то повреждения. Все восемь детей сейчас осматриваются хирургами, травматологами, неврологами, приглашён психолог наш медицинский", — отметила она.

В администрации Холмского района рассказали, что также пострадали двое взрослых, которые находились в легковушке. По информации районных властей, автобус забирал учеников из сёл Пожарское и Пятиречье, чтобы отвезти в школу в село Чапланово Холмского района. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.