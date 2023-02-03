Конгрессвуман Тейлор Грин потребовала от Байдена сбить китайский зонд в небе над США

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин призвала президента Джо Байдена в кратчайшие сроки сбить наблюдательный воздушный шар в небе над штатом Монтана, который, как полагает Пентагон, принадлежит Китаю и ведёт сбор информации. Об этом она написала в "Твиттере".

"Байден должен немедленно сбить шпионский китайский воздушный шар. Президент Трамп никогда бы этого не потерпел", — заявила Грин.

Конгрессвумен также добавила, что Дональд Трамп "никогда бы не допустил многих вещей, происходящих с Америкой".