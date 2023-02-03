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3 февраля, 01:52

Конгрессвуман Тейлор Грин потребовала от Байдена сбить китайский зонд в небе над США

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин призвала президента Джо Байдена в кратчайшие сроки сбить наблюдательный воздушный шар в небе над штатом Монтана, который, как полагает Пентагон, принадлежит Китаю и ведёт сбор информации. Об этом она написала в "Твиттере".

"Байден должен немедленно сбить шпионский китайский воздушный шар. Президент Трамп никогда бы этого не потерпел", — заявила Грин.

Конгрессвумен также добавила, что Дональд Трамп "никогда бы не допустил многих вещей, происходящих с Америкой".

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Напомним, об обнаружении аэростата сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. По его словам, зонд не представляет угрозы населению и летит выше уровня, на котором пролегают трассы авиалайнеров, поэтому пока было решено его не сбивать. Вашингтон уже связался с Пекином по данному вопросу.

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Twitter / Rep. Marjorie Taylor Greene

Юлия Коновалова

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