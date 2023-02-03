Во Франции арестовали 16 лет скрывавшегося от правосудия итальянского мафиози

Итальянский мафиози Эдгардо Греко, почти 16 лет скрывавшийся от правосудия по обвинению в двойном убийстве, арестован во французском городе Сент-Этьен. Об этом сообщает Интерпол.

Преступник состоял в могущественной организации "Ндрангета", которая действует в Калабрии на юге Италии. В 2006 году он получил пожизненный срок за убийство братьев Бартоломео, которые были насмерть забиты железными прутьями на складе с рыбой. В том же году Греко бежал из Италии и обосновался во Франции.

"Как бы ни старались беглецы скрыться от правосудия за границей, они не могут вечно ускользать от правосудия", — заявил глава Интерпола Юрген Шток.

По данным AFP, 63-летний Греко в июне 2021 года под именем Паоло Димитрио открыл в Сент-Этьене заведение Caffe Rossini Ristorante, которое действовало до ноября того же года. В соцсетях сохранился его аккаунт со статьями местной прессы.