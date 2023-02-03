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3 февраля, 00:55

Глава ЦРУ предрёк "критические" полгода для украинского конфликта

CBS News: Глава ЦРУ Бёрнс назвал следующие полгода "критическими" для конфликта на Украине

Директор ЦРУ Уильям Бёрнс назвал следующие полгода "критическими" для конфликта вокруг Украины. Об этом пишет CBS News.

Журналистка телеканала Оливия Газис процитировала выступление Бёрнса в Университете Джорджтауна, в ходе которого он заявил, что Москва надеется на "политическую усталость" Запада. Глава американской разведки также отметил, что США не видят серьёзного настроя на переговоры со стороны России.

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Напомним, в ноябре 2022 года стало известно о встрече главы СВР Сергея Нарышкина и директора ЦРУ Уильяма Бёрнса в Анкаре. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контакт был произведён по инициативе Вашингтона, а в Белом доме назвали целью разговора поддержание контактов и обсуждение вопросов безопасности.

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Wikipedia

Юлия Коновалова

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