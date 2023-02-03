Глава ЦРУ предрёк "критические" полгода для украинского конфликта

Директор ЦРУ Уильям Бёрнс назвал следующие полгода "критическими" для конфликта вокруг Украины. Об этом пишет CBS News.

Журналистка телеканала Оливия Газис процитировала выступление Бёрнса в Университете Джорджтауна, в ходе которого он заявил, что Москва надеется на "политическую усталость" Запада. Глава американской разведки также отметил, что США не видят серьёзного настроя на переговоры со стороны России.