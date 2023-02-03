Пушков раскрыл, в чём Россия может "твёрдо рассчитывать" на США

Власти США намерены продолжать линию на конфронтацию с Китаем, в этом вопросе Россия может "твёрдо рассчитывать" на Вашингтон. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

"Никакого сближения между США и Китаем не будет. Тут мы можем твёрдо рассчитывать на американцев", — написал сенатор в телеграм-канале.

По мнению Пушкова, в Вашингтоне и впредь будут "говорить и делать всё", чтобы ухудшить отношения с Пекином. Член Совфеда добавил, что у американцев "это отлично получается".