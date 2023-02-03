Пушков раскрыл, в чём Россия может "твёрдо рассчитывать" на США
Пушков уверен, что США будут продолжать линию на конфронтацию с Китаем
Власти США намерены продолжать линию на конфронтацию с Китаем, в этом вопросе Россия может "твёрдо рассчитывать" на Вашингтон. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.
"Никакого сближения между США и Китаем не будет. Тут мы можем твёрдо рассчитывать на американцев", — написал сенатор в телеграм-канале.
По мнению Пушкова, в Вашингтоне и впредь будут "говорить и делать всё", чтобы ухудшить отношения с Пекином. Член Совфеда добавил, что у американцев "это отлично получается".
Ранее новый спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти, который сменил на этом посту Нэнси Пелоси, заявил, что может, как и она, отправиться на Тайвань. Политик заверил, что при этом мнение властей КНР он учитывать не будет. Таким образом он ответил на вопрос о том, как он относится к предостережениям со стороны Пекина относительно возможных поездок на остров.
t.me / alexey_pushkov