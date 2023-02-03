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3 февраля, 00:10

Пушков раскрыл, в чём Россия может "твёрдо рассчитывать" на США

Пушков уверен, что США будут продолжать линию на конфронтацию с Китаем

Власти США намерены продолжать линию на конфронтацию с Китаем, в этом вопросе Россия может "твёрдо рассчитывать" на Вашингтон. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

"Никакого сближения между США и Китаем не будет. Тут мы можем твёрдо рассчитывать на американцев", — написал сенатор в телеграм-канале.

По мнению Пушкова, в Вашингтоне и впредь будут "говорить и делать всё", чтобы ухудшить отношения с Пекином. Член Совфеда добавил, что у американцев "это отлично получается".

Помпео счёл Китай большей угрозой для мира, чем Россия

Помпео счёл Китай большей угрозой для мира, чем Россия

Ранее новый спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти, который сменил на этом посту Нэнси Пелоси, заявил, что может, как и она, отправиться на Тайвань. Политик заверил, что при этом мнение властей КНР он учитывать не будет. Таким образом он ответил на вопрос о том, как он относится к предостережениям со стороны Пекина относительно возможных поездок на остров.

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t.me / alexey_pushkov

Иван Косицын

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