Счастливчик из Франции ошибся с датой и сорвал миллионный куш в лотерее
Житель Франции благодаря ошибке выиграл в лотерею 17 млн евро
Житель Франции выиграл в лотерею 17 миллионов евро, указав неправильную дату розыгрыша электронного билета. Об этом говорится в сообщении французского регулятора азартных игр Francaise des jeux.
Участник, игравший через Интернет, хотел целенаправленно "попытать удачу именно в пятницу, 13-го числа", однако случайно ошибся при выборе даты и отметил 14 января.
Теперь 40-летний житель Франции намерен уволиться с работы, заняться предпринимательством, купить дом и путешествовать. При этом он не захотел раскрыть свою личность.
Ранее Лайф писал, что житель Китая стал победителем лотереи и выиграл более 30 миллионов долларов, однако решил скрыть этот факт от жены и близких. Для этого он пришёл на вручение приза в костюме мультгероя. Для того чтобы выиграть, китаец купил сразу 40 билетов, каждый из которых стоил около $11 в провинции Гуанси-Чжуан.
Unsplash