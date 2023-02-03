Счастливчик из Франции ошибся с датой и сорвал миллионный куш в лотерее

Теперь 40-летний житель Франции намерен уволиться с работы, заняться предпринимательством, купить дом и путешествовать. При этом он не захотел раскрыть свою личность.

Ранее Лайф писал, что житель Китая стал победителем лотереи и выиграл более 30 миллионов долларов, однако решил скрыть этот факт от жены и близких. Для этого он пришёл на вручение приза в костюме мультгероя. Для того чтобы выиграть, китаец купил сразу 40 билетов, каждый из которых стоил около $11 в провинции Гуанси-Чжуан.