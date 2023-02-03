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2 февраля, 23:56

Счастливчик из Франции ошибся с датой и сорвал миллионный куш в лотерее

Житель Франции благодаря ошибке выиграл в лотерею 17 млн евро

Житель Франции выиграл в лотерею 17 миллионов евро, указав неправильную дату розыгрыша электронного билета. Об этом говорится в сообщении французского регулятора азартных игр Francaise des jeux.

Участник, игравший через Интернет, хотел целенаправленно "попытать удачу именно в пятницу, 13-го числа", однако случайно ошибся при выборе даты и отметил 14 января.

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Теперь 40-летний житель Франции намерен уволиться с работы, заняться предпринимательством, купить дом и путешествовать. При этом он не захотел раскрыть свою личность.

Ранее Лайф писал, что житель Китая стал победителем лотереи и выиграл более 30 миллионов долларов, однако решил скрыть этот факт от жены и близких. Для этого он пришёл на вручение приза в костюме мультгероя. Для того чтобы выиграть, китаец купил сразу 40 билетов, каждый из которых стоил около $11 в провинции Гуанси-Чжуан.

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Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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