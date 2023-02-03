В МИД РФ оценили идею возвращения России в Совет Европы

Совет Европы перестал быть организацией, целью которой является достижение единства европейских народов, поэтому России нет никакого смысла в него возвращаться. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Напомню, что Совет Европы, как записано в первой главе его устава, создавался для "достижения большего единства" европейских народов. Усилиями Запада он превращён теперь в нечто противоположное. В такую организацию, некий предбанник Европейского союза, даже при буйстве фантазии нет никакого смысла возвращаться", — пояснил замминистра в интервью "Парламентской газете".

При этом Грушко отметил, что прекращение действия международных договоров Совета Европы не скажется на системе защиты прав человека в России. Когда Москва присоединилась к конвенциям стран – участниц Совета Европы, положения этих документов были интегрированы в национальное законодательство, и они там сохраняются, добавил он.