В МИД РФ оценили идею возвращения России в Совет Европы
Замглавы МИД Грушко заявил об отсутствии смысла в возвращении России в Совет Европы
Совет Европы перестал быть организацией, целью которой является достижение единства европейских народов, поэтому России нет никакого смысла в него возвращаться. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Напомню, что Совет Европы, как записано в первой главе его устава, создавался для "достижения большего единства" европейских народов. Усилиями Запада он превращён теперь в нечто противоположное. В такую организацию, некий предбанник Европейского союза, даже при буйстве фантазии нет никакого смысла возвращаться", — пояснил замминистра в интервью "Парламентской газете".
При этом Грушко отметил, что прекращение действия международных договоров Совета Европы не скажется на системе защиты прав человека в России. Когда Москва присоединилась к конвенциям стран – участниц Совета Европы, положения этих документов были интегрированы в национальное законодательство, и они там сохраняются, добавил он.
Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин внёс на рассмотрение Госдумы законопроект о прекращении действия международных договоров Совета Европы в отношении нашей страны. Документ был зарегистрирован и направлен председателю нижней палаты парламента.
VK / МИД России