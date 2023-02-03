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2 февраля, 22:45

В Сети появился трейлер нового боевика Гая Ричи "Переводчик"

В Сети появился первый трейлер нового фильма Гая Ричи под названием "Переводчик". Главная роль в картине досталась актёру Джейку Джилленхолу.

В центре сюжета ленты оказался сержант Джон Кинли, завершающий службу в Афганистане. В один из последних дней он со своей группой попадает под обстрел, большая часть сослуживцев погибает, но тяжелораненого героя спасает местный проводник Ахмед. Помимо Джилленхола в фильме снялись Александр Людвиг, Энтони Старр, Эмили Бичем и другие. Премьера запланирована на апрель этого года.

Ранее в Сети появился первый трейлер фильма "Ренфилд", ставший вольной адаптацией романа Брэма Стокера "Дракула". Главную роль в картине исполнит актёр Николас Кейдж. Кинолента будет сочетать жанры хоррора и комедии.

Звезда сериала "Уэнздей" Дженна Ортега снялась в фильме "Крик-6"

Звезда сериала "Уэнздей" Дженна Ортега снялась в фильме "Крик-6"

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Кадр видео YouTube / "Кинопоиск" Премьеры

Иван Косицын

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