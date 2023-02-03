В Сети появился трейлер нового боевика Гая Ричи "Переводчик"

В центре сюжета ленты оказался сержант Джон Кинли, завершающий службу в Афганистане. В один из последних дней он со своей группой попадает под обстрел, большая часть сослуживцев погибает, но тяжелораненого героя спасает местный проводник Ахмед. Помимо Джилленхола в фильме снялись Александр Людвиг, Энтони Старр, Эмили Бичем и другие. Премьера запланирована на апрель этого года.