В Сети появился трейлер нового боевика Гая Ричи "Переводчик"
В Сети появился первый трейлер нового фильма Гая Ричи под названием "Переводчик". Главная роль в картине досталась актёру Джейку Джилленхолу.
В центре сюжета ленты оказался сержант Джон Кинли, завершающий службу в Афганистане. В один из последних дней он со своей группой попадает под обстрел, большая часть сослуживцев погибает, но тяжелораненого героя спасает местный проводник Ахмед. Помимо Джилленхола в фильме снялись Александр Людвиг, Энтони Старр, Эмили Бичем и другие. Премьера запланирована на апрель этого года.
Ранее в Сети появился первый трейлер фильма "Ренфилд", ставший вольной адаптацией романа Брэма Стокера "Дракула". Главную роль в картине исполнит актёр Николас Кейдж. Кинолента будет сочетать жанры хоррора и комедии.
Кадр видео YouTube / "Кинопоиск" Премьеры