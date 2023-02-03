Выросло депрессивное поколение: В США планируют запретить доступ к соцсетям детям до 16 лет
В Конгресс США внесли законопроект о запрете соцсетей детям до 16 лет
Член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Крис Стюарт подготовил законопроект о запрете лицам до 16 лет доступа к социальным сетям для защиты их психического здоровья.
"Дети нашей нации переживают кризис психического здоровья. Поэтому я представил законопроект о запрете доступа к социальным медиа детей моложе 16 лет", — отмечается в заявлении политика, опубликованном в "Твиттере".
Стюарт отметил, что никогда ещё не было такого "депрессивного, тревожного и суицидального" поколения, поэтому необходимо защитить детей от социальных медиа. В соответствии с законопроектом, например, предлагается установить необходимость регистрации в соцсетях документов, подтверждающих реальный возраст потенциального пользователя.
А ранее Лайф писал о шокирующих масштабах увольнений в Twitter. По информации телеканала CNBC, с момента покупки компании Илоном Маском численность штатных сотрудников сократилась примерно на 80%.
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