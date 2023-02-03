Выросло депрессивное поколение: В США планируют запретить доступ к соцсетям детям до 16 лет

Член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Крис Стюарт подготовил законопроект о запрете лицам до 16 лет доступа к социальным сетям для защиты их психического здоровья.

"Дети нашей нации переживают кризис психического здоровья. Поэтому я представил законопроект о запрете доступа к социальным медиа детей моложе 16 лет", — отмечается в заявлении политика, опубликованном в "Твиттере".

Стюарт отметил, что никогда ещё не было такого "депрессивного, тревожного и суицидального" поколения, поэтому необходимо защитить детей от социальных медиа. В соответствии с законопроектом, например, предлагается установить необходимость регистрации в соцсетях документов, подтверждающих реальный возраст потенциального пользователя.