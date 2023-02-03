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Регион
Опубликовано 3 февраля 2023, 00:46

В Турции указали на невыполненное Швецией обещание

Министр обороны Турции Акар: Швеция не выполнила обязательства по выдаче террористов

Швеция пока не выполнила обязательства по выдаче Турции террористов, что предусмотрено подписанным с ней и Финляндией меморандумом о вступлении в НАТО. До выполнения этих обязательств Анкара не одобрит заявку Стокгольма о вхождении в альянс, сообщил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

"Пока террористам оказывают поддержку, не выполняют своих обязательств и сохраняются ограничения в вопросе экспорта [продукции оборонной промышленности], Турция никоим образом не может ответить "да". К сожалению, до сегодняшнего дня особенно Швецией не предпринято достаточных шагов в этом направлении", — заявил Акар.

При этом он уточнил, что турецкая сторона изначально поддерживает политику открытых дверей НАТО.

Эрдоган уточнил позицию Турции по вступлению Швеции в НАТО
Эрдоган уточнил позицию Турции по вступлению Швеции в НАТО

Как рассказывал Лайф, после акции с сожжением Корана в Стокгольме турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция может больше не ждать поддержки Турции по вопросу вступления в НАТО. В связи с этим теперь Анкара планирует рассмотреть раздельно заявки Стокгольма и Хельсинки. А глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил, что Швеция и Финляндия не предприняли конкретных шагов, которые позволили бы Анкаре одобрить их заявки на вступление в альянс. Особенно это касается позиции Стокгольма в данном вопросе.

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Иван Косицын
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