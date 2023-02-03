В Турции указали на невыполненное Швецией обещание

Швеция пока не выполнила обязательства по выдаче Турции террористов, что предусмотрено подписанным с ней и Финляндией меморандумом о вступлении в НАТО. До выполнения этих обязательств Анкара не одобрит заявку Стокгольма о вхождении в альянс, сообщил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

"Пока террористам оказывают поддержку, не выполняют своих обязательств и сохраняются ограничения в вопросе экспорта [продукции оборонной промышленности], Турция никоим образом не может ответить "да". К сожалению, до сегодняшнего дня особенно Швецией не предпринято достаточных шагов в этом направлении", — заявил Акар.