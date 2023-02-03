В Турции указали на невыполненное Швецией обещание
Министр обороны Турции Акар: Швеция не выполнила обязательства по выдаче террористов
Швеция пока не выполнила обязательства по выдаче Турции террористов, что предусмотрено подписанным с ней и Финляндией меморандумом о вступлении в НАТО. До выполнения этих обязательств Анкара не одобрит заявку Стокгольма о вхождении в альянс, сообщил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.
"Пока террористам оказывают поддержку, не выполняют своих обязательств и сохраняются ограничения в вопросе экспорта [продукции оборонной промышленности], Турция никоим образом не может ответить "да". К сожалению, до сегодняшнего дня особенно Швецией не предпринято достаточных шагов в этом направлении", — заявил Акар.
При этом он уточнил, что турецкая сторона изначально поддерживает политику открытых дверей НАТО.
Как рассказывал Лайф, после акции с сожжением Корана в Стокгольме турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция может больше не ждать поддержки Турции по вопросу вступления в НАТО. В связи с этим теперь Анкара планирует рассмотреть раздельно заявки Стокгольма и Хельсинки. А глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил, что Швеция и Финляндия не предприняли конкретных шагов, которые позволили бы Анкаре одобрить их заявки на вступление в альянс. Особенно это касается позиции Стокгольма в данном вопросе.
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