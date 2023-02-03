В Аргентине из-за высокой инфляции введут новую купюру

В Аргентине впервые с 2017 года решили напечатать новую банкноту. Выпуск купюры номиналом две тысячи песо (около 10 долларов) уже одобрил Центробанк страны, сказано в сообщении регулятора.

Дизайн купюры будет посвящён науке и медицине. Как пишет газета La Nacion, на ней будут изображены портреты первой аргентинской женщины-врача Сесилии Грирсон и первого министра здравоохранения, нейрохирурга Рамона Каррильо. На оборотную сторону нанесут изображение здания Института Мальбран.

Новая аргентинская купюра. Фото © La Nacion

Выпуск новой банкноты обусловлен высокими темпами роста инфляции в стране — по итогам 2022 года инфляция достигла 94,8% (рекордный показатель с 1991 года). Сейчас в Аргентине самой крупной валютой является 1000 песо (пять долларов).