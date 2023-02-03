В Аргентине из-за высокой инфляции введут новую купюру
Центробанк Аргентины сообщил о введении валюты в две тысячи песо на фоне высокой инфляции
В Аргентине впервые с 2017 года решили напечатать новую банкноту. Выпуск купюры номиналом две тысячи песо (около 10 долларов) уже одобрил Центробанк страны, сказано в сообщении регулятора.
Дизайн купюры будет посвящён науке и медицине. Как пишет газета La Nacion, на ней будут изображены портреты первой аргентинской женщины-врача Сесилии Грирсон и первого министра здравоохранения, нейрохирурга Рамона Каррильо. На оборотную сторону нанесут изображение здания Института Мальбран.
Новая аргентинская купюра. Фото © La Nacion
Выпуск новой банкноты обусловлен высокими темпами роста инфляции в стране — по итогам 2022 года инфляция достигла 94,8% (рекордный показатель с 1991 года). Сейчас в Аргентине самой крупной валютой является 1000 песо (пять долларов).
А ранее стало известно, что Бразилия и Аргентина решили создать общую валюту. Глава Минэкономики Аргентины Серхио Масса заявил, что называться она будет sur (юг). Новый валютный блок может стать вторым по величине в мире, уверен он. При этом министр финансов Бразилии Фернанду Аддад уточнил, что власти не намерены отказываться от национальной валюты.