ФБР проведёт обыск в доме Пенса на предмет секретных документов

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) планируют в ближайшее время обыскать дом бывшего вице-президента США Майка Пенса на предмет секретной документации. Сейчас представители ведомства обсуждают с юристами Пенса возможную дату такого визита, сообщает газета The Wall Street Journal.

"ФБР, как ожидается, в ближайшие дни обыщет дом бывшего вице-президента Майка Пенса в Индиане на предмет секретных материалов", — говорится в публикации издания.