ФБР проведёт обыск в доме Пенса на предмет секретных документов
WSJ: ФБР может обыскать дом бывшего вице-президента Пенса на предмет секретных документов
Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) планируют в ближайшее время обыскать дом бывшего вице-президента США Майка Пенса на предмет секретной документации. Сейчас представители ведомства обсуждают с юристами Пенса возможную дату такого визита, сообщает газета The Wall Street Journal.
"ФБР, как ожидается, в ближайшие дни обыщет дом бывшего вице-президента Майка Пенса в Индиане на предмет секретных материалов", — говорится в публикации издания.
Как сообщалось ранее, в прошлом месяце в доме бывшего вице-президента США Майка Пенса в Индиане обнаружили секретные документы, которые содержали данные о его заграничных рабочих поездках.
Лайф также напоминает о находках секретных документов у нынешнего президента США Джо Байдена. Первая порция была найдена в аналитическом центре в Вашингтоне и относилась ко временам его вице-президентства. Сам глава Белого дома удивился, узнав об этой находке. Затем была обнаружена новая партия секретных документов. Позже выяснилось, что в жилище Байдена нашли ещё одну партию. Спустя примерно неделю стало известно, что Минюст США выявил ещё шесть секретных документов при обыске в доме главы государства.