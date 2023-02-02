Шольцу предрекли политический крах из-за решения по России
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Карьере Шольца придёт конец из-за решения по танкам
Канцлер ФРГ Олаф Шольц поставил крест на политической карьере после решения поставить танки Украине. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По словам Макгрегора, многие в Германии негативно восприняли решение о передаче танков украинской стороне, так как Европа жила мирно, пока Москва и Берлин сотрудничали и вели друг с другом бизнес. Экс-советник главы Пентагона также отметил, что Первая и Вторая мировые войны побудили ФРГ к созданию механизмов, предотвращающих конфликты с Россией в будущем, а предыдущие канцлеры Германии не стали бы посылать снаряжение "коррумпированному гангстерскому режиму в Киеве, убивающему собственных людей".
"Шольц не протянет долго", — сказал Макгрегор на ютуб-канале.
Напомним, страны Запада объявили о предоставлении новой военной помощи Киеву. Так, США приняли решение передать Украине 31 танк M1 Abrams, а Германия — 14 танков Leopard 2. Однако ВСУ придётся ждать Abrams много месяцев, вероятно, даже дольше, чем немецкие боевые машины.