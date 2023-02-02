По словам Макгрегора, многие в Германии негативно восприняли решение о передаче танков украинской стороне, так как Европа жила мирно, пока Москва и Берлин сотрудничали и вели друг с другом бизнес. Экс-советник главы Пентагона также отметил, что Первая и Вторая мировые войны побудили ФРГ к созданию механизмов, предотвращающих конфликты с Россией в будущем, а предыдущие канцлеры Германии не стали бы посылать снаряжение "коррумпированному гангстерскому режиму в Киеве, убивающему собственных людей".