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2 февраля, 20:15

Шольцу предрекли политический крах из-за решения по России

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Карьере Шольца придёт конец из-за решения по танкам

Канцлер ФРГ Олаф Шольц поставил крест на политической карьере после решения поставить танки Украине. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

По словам Макгрегора, многие в Германии негативно восприняли решение о передаче танков украинской стороне, так как Европа жила мирно, пока Москва и Берлин сотрудничали и вели друг с другом бизнес. Экс-советник главы Пентагона также отметил, что Первая и Вторая мировые войны побудили ФРГ к созданию механизмов, предотвращающих конфликты с Россией в будущем, а предыдущие канцлеры Германии не стали бы посылать снаряжение "коррумпированному гангстерскому режиму в Киеве, убивающему собственных людей".

Шольц объяснил, чего ждёт после поставки танков Украине

Шольц объяснил, чего ждёт после поставки танков Украине

"Шольц не протянет долго",сказал Макгрегор на ютуб-канале.

Напомним, страны Запада объявили о предоставлении новой военной помощи Киеву. Так, США приняли решение передать Украине 31 танк M1 Abrams, а Германия — 14 танков Leopard 2. Однако ВСУ придётся ждать Abrams много месяцев, вероятно, даже дольше, чем немецкие боевые машины.

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Wikipedia

Юлия Коновалова

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