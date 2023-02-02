Путин указал на сходство современных украинских националистов с фашистами
Президент России Владимир Путин в ходе посещения в музее-панораме "Сталинградская битва" выставки, рассказывающей о современных проявлениях нацизма на Украине, сравнил это с проявлениями фашизма. Экспозицию российский лидер осматривал вместе с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.
"Фашисты в то время — и сейчас. Всё одно и то же", — сказал руководитель региона, показывая главе государства атрибутику украинских националистов со свастикой, флаги, стилизованные под фашистские знамёна.
"Нацистская символика", — подчеркнул Путин, добавив, что "фашисты — это разновидность нацизма".
Кроме того, Бочаров указал на книги, в том числе детские. По словам главы Волгоградской области, он лично с ними ознакомился.
"Я сам лично читал, смотрел, Владимир Владимирович: "Москалей уничтожать, всё уничтожать". Современные фашисты!" — отметил губернатор региона.
"Конечно", — согласился Путин.
Ранее Лайф писал, что Путин в ходе поездки в Волгоград посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане, возложил цветы и почтил память павших в Сталинградском сражении. Президент РФ также встретился с представителями патриотических и молодёжных организаций. В ходе беседы Путин заявил, что фильмы о Великой Отечественной войне за последние несколько лет стали лучше. По его мнению, работа над талантливыми художественными картинами о ВОВ очень важна, потому что такие фильмы эмоционально воздействуют на человека.